- Haberler
- Gündem Haberleri
- Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 7 Ekim Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 11:13
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 499 liradan, çeyrek altın ise 802 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Ekim 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..
7 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 499,29
SATIŞ: 502,61
SPOT ALTIN
ALIŞ: 501,45
SATIŞ: 501,53
ALTIN/ONS
ALIŞ: 1.758,69
SATIŞ: 1.758,97
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 802,32
SATIŞ: 820,01
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.209,29
SATIŞ: 3.270,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.599,63
SATIŞ: 1.640,02
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 274,60
SATIŞ: 329,54
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 451,86
SATIŞ: 469,34