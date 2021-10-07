Haberler

Gündem Haberleri

Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 7 Ekim Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar