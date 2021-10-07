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    Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 7 Ekim Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 11:13
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    Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 499 liradan, çeyrek altın ise 802 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Ekim 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

    7 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 499,29

    SATIŞ: 502,61

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 501,45

    SATIŞ: 501,53

    ALTIN/ONS

    ALIŞ: 1.758,69

    SATIŞ: 1.758,97

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 802,32

    SATIŞ: 820,01

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.209,29

    SATIŞ: 3.270,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.599,63

    SATIŞ: 1.640,02

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 274,60

    SATIŞ: 329,54

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 451,86

    SATIŞ: 469,34

    Altın fiyatları 7 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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