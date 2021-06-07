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Altın fiyatları 7 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 7 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

En değerli sarı metal, haftanın ilk gününde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 7 Haziran Pazartesi altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?