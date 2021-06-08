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    Altın fiyatları 8 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasası, yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki 8 Haziran Salı altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:08
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    Altın fiyatları 8 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları hafta boyunca en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    Gram altın 8 Haziran Salı günü 526 liranın üstüne çıkarken, çeyrek altın ise 847 TL’den işlem görüyor.

    Bu artış yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte 8 Haziran 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

    8 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.896,79

    Altın ONS satış: 1.897,11

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 526,43

    Gram altın satış: 526,52

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 847,00

    Çeyrek altın satış: 867,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.368,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.451,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.684,00

    Yarım altın satış: 1.732,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.400,47

    Tam altın satış: 3.483,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 476,93

    22 Ayar bilezik alış: 479,46

    Altın fiyatları 8 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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