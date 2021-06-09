Altın fiyatları 9 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 9 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Anlık olarak değişen altın fiyatları, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Haziran Çarşamba altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Gram altın 9 Haziran Çarşamba günü 524 lira civarında seyrederken, çeyrek altın ise 843 TL’den işlem görüyor.

Yatırımcılar tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

9 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.892,98

Altın ONS satış: 1.893,33

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 524,01

Gram altın satış: 524,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 843,00

Çeyrek altın satış: 862,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.352,00

Cumhuriyet altını satış: 3.436,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.676,00

Yarım altın satış: 1.724,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.484,47

Tam altın satış: 3.468,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 474,69

22 Ayar bilezik alış: 477,36