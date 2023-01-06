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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 Ocak 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- 06.01.2023 - 12:11
Bugün yani 6 Ocak 2023 Cuma günü güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, gram altın güne düşüşle başladı. Gram altın son günü 1.106,12 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatları 6 Ocak 2023 gününde 1.109,10 TL alış fiyatı ve 1.109,27 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.709,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.648,00 TL alış fiyatı ve 3.713,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.854,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.830,00 TL alış fiyatı ve 1.856,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.390,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.325,00 TL alış fiyatı ve 7.397,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.