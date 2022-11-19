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- Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2022 gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2022 gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
- 19.11.2022 - 09:23
19 Kasım günü altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın son günü 1.052,99 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatları 19 Kasım Cumartesi gününde 1.046,40 TL alış fiyatı ve 1.046,59 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.486,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.386,00 TL alış fiyatı ve 3.473,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.743,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.694,00 TL alış fiyatı ve 1.736,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 6.949,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 6.773,00 TL alış fiyatı ve 6.924,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.