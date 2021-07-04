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    Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın son gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 4 Temmuz Pazar altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 09:35
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    Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Düğün sezonunun açılması ve yatırım amacıyla alış satışlar nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

    Haftanın son işlem gününü hareketli bir şekilde geçiren altının Pazar sabahında aldığı pozisyon merak ediliyor.

    Geçtiğimiz aylarda 500 TL'nin üzerine çıkarak dikketleri üzerine çeken sarı metal, şimdi ise serbest piyasalardan gelen verilere göre 498 TL'den işlem görüyor.

    Gram altın fiyatında yaşanan iniş çıkışlar dikkat çekerken Altın ne kadar oldu? Bugün çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?" soruları araştırılıyor.

    İşte 4 Temmuz 2021 Pazar altın fiyatlarında son durum...

    4 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.787,19

    Altın ONS satış: 1.787,47

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 498,75

    Gram altın satış: 498,82

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 805,00

    Çeyrek altın satış: 823,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.215,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.280,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.610,00

    Yarım altın satış: 1.646,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.247,47

    Tam altın satış: 3.312,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 452,96

    22 Ayar bilezik alış: 455,31

    Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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