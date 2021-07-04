Haberler

Gündem Haberleri

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın son gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 4 Temmuz Pazar altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?