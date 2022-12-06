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    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 6 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    6 Aralık 2022 Salı gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın son kapanışını 1.058,82 TL üzerinden yapmıştı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
    • 06.12.2022 - 09:39
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    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 6 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    6 Aralık 2022 günü altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın son günü 1.058,82 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın fiyatları 6 Aralık Salı gününde 1.059,55 TL alış fiyatı ve 1.059,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.505,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.450,00 TL alış fiyatı ve 3.511,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.752,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.731,00 TL alış fiyatı ve 1.755,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 6.985,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 6.923,00 TL alış fiyatı ve 7.001,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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