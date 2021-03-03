Altın gerçek mi, sahte mi nasıl anlaşılır? Sahte altını anlamanın yöntemleri

Uzmanlar, altına bakır karıştırılarak sahtecilik yapıldığı ve ucuza satılan altınların alınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki altın gerçek mi sahte mi nasıl anlaşılır?

Eğer altını diğer kuyumculardan daha ucuza satan bir yer ile karşılaştıysanız altının gerçekliğinden şüphe edebilirsiniz.

Sahte altın ile gerçek altını ayırt edebilmek için bazı yöntemler uygulayarak altının sahte ya da gerçek olduğunu anlayabilirsiniz.

Gerçek altın anlama yöntemleri olarak da adlandırılabilen bu yöntemlerle altın satın alırken dolandırılma ihtimalinizi ortadan kaldırır.

Peki altın gerçek mi sahte mi nasıl anlaşılır? İşte mihenk taşı sahte altını anlamanın yolu..

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Günümüz ekonomisinde vatandaşlar için en birincil yatırım aracı olan altın yükselişini sürdürürken vatandaşlar "Sahte altına nasıl anlaşılır? sorusunun cevabını da merak ediyor.

Altının sahte olduğunu anlama yöntemleri şunlardır.

Damga yöntemi

Isırma yöntemi

Ses yöntemi

Mıknatıs yöntemi

Seramik tabak yöntemi

Mihenk taşı

DAMGASINI KONTROL EDİN

Satın aldığınız altının üzerinde damga olması gerekir. Altının üzerinde damga olup olmadığını dikkatle inceleyerek altının sahte ya da gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. Bu damganın üzerinde çok küçük dahi olsa marka patent damgası, sertifika numarası ve ayar damgası gibi bilgiler yer alır.

DİŞ İZİNİZ ÇIKIYORSA GERÇEKTİR

Isırma yöntemi gerçek altını anlamak için kullanılan ve eskilerden beri en çok tercih edilen yöntemdir. Altın kolaylıkla çizilebilen, yamulan ve şekil alabilen yumuşak ve hassas bir madendir. Her ne kadar satıcılar bu yöntemi sevmese de eğer altını ısırdığınızda üzerinde diş izleri çıkıyorsa bu altının gerçek olduğunu gösterir. Sahte altınlarda ise diş izi çıkmaz.

SESİNİ DİNLEYİN

Gerçek altın sert bir zemine atıldığında tok bir ses çıkar. Sahte altınlarda ise bu ses oldukça ince ve cılızdır. Ses yöntemi de tıpkı ısırma yöntemi gibi kuyumcular ve altın satıcıları tarafından sevilmez.

MIKTANIS KONTROLÜ

Altını mıknatısa yaklaştırdığınız da birbirlerini çekiyorlarsa bu altının sahte olma olasılığı çok yüksektir. Çünkü altın manyetik bir maden değildir ve mıknatısa yaklaştırıldığında herhangi bir çekim ortaya çıkmaz.

SERAMİK TABAK YÖNTEMİ

Seramik tabak yönteminde seramik bir tabağa altın ile çizikler atılır. Eğer tabakta oluşan çizgiler siyah ise altın yüksek ihtimalle sahtedir. Eğer oluşan çizgiler altın rengindeyse bu, altının gerçek olduğunu gösterir.

MİHENK TAŞI

Mihenk taşı, gümüş ve altın alaşımlarının kalitesini test etmekte kullanılan, düz, sert, ince pütürlü, siyah veya koyu renkli bir taştır.

Kalitesi kontrol edilecek cisim, mihenk taşına sürülünce taşın üzerinde metalin izi kalır. Metalde ne kadar altın olduğunu anlamak için altın oranı bilinen birkaç iğne ile kalitesi bilinmeyen cisim aynı mihenk taşının üzerine yan yana iz bırakacak şekilde çizilir.