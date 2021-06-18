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- Altın hızla düşüyor: 18 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın hızla düşüyor: 18 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 09:58
Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.
Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 784 dolarlara gerileyen ons altın, fiyatları da aşağı çekti.
Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları, 18 Haziran Cuma günü 499 lira seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş yatırımcısını endişelendirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılıyor.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları..
18 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.782,98
Altın ONS satış: 1.783,34
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 499,40
Gram altın satış: 499,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 809,00
Çeyrek altın satış: 824,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.236,00
Cumhuriyet altını satış: 3.282,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.620,00
Yarım altın satış: 1.647,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.268,47
Tam altın satış: 3.314,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 455,42
22 Ayar bilezik alış: 457,43