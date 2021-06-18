Altın hızla düşüyor: 18 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın hızla düşüyor: 18 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın son işlem gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 18 Haziran Cuma altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 784 dolarlara gerileyen ons altın, fiyatları da aşağı çekti.

Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları, 18 Haziran Cuma günü 499 lira seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş yatırımcısını endişelendirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılıyor.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları..

18 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.782,98

Altın ONS satış: 1.783,34

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 499,40

Gram altın satış: 499,50

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 809,00

Çeyrek altın satış: 824,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.236,00

Cumhuriyet altını satış: 3.282,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.620,00

Yarım altın satış: 1.647,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.268,47

Tam altın satış: 3.314,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 455,42

22 Ayar bilezik alış: 457,43