Altın piyasasında son durum: Gramı 2 bin 416 TL'den işlem görüyor Yurt içinde güne düşüşle başlamasıyla geçtiğimiz hafta 2 bin 500 TL'ye kadar yükselen gram altının 2 bin 416 TL'den işlem gördüğü kaydedildi.

AA

Altının gramı güne düşüşle başladı...

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 azalışla 2 bin 433 liradan tamamladı.

Gram altın 2 bin 416'ya kadar düştü

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2 bin 416 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 690 liradan satılıyor.

Ons altın 2 bin 310 dolarda

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 310 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altın piyasasında son durum

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 35 ve eylülde yüzde 65'le fiyatlanıyor.

Ons altın 2 bin 370 dolar dirençte

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)