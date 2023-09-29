Altın Portakal Film Festivali'nden ayrılan jürilerin arasına Demet Akbağ da katıldı Altın Portakal'da yarışan Kanun Hükmü filmi, FETÖ propagandası nedeniyle festivalden çıkarılması ardından festivalden ayrılan jüri üyelerinden biri de Demet Akbağ oldu.

ensonhaber.com

Antalya Altın Portokal Film Festivali daha önceki yıllardaki siyasi propagandaların kürsüsü haline geldi.

Festival 60'ıncı yılında da yeni bir skandala imza atılarak FETÖ propagandası yapıldı.

Belgesel kategorisinde yer alan Kanun Hükmü filminin, FETÖ propagandası nedeniyle yarışmadan çıkarıldı.

Filmin yarışmadan çıkarılması festivaldeki jüri üyeleri ve 27 filmin yönetmen ve yapımcısını rahatsız etti.

Demet Akbağ festivalden ayrıldı

Festivaldeki 20 jüri üyesi, imzalı ortak açıklama yayınlayarak filmin yarışmaya geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurdu.

Jürinin bu kararına sosyal medyada en büyük destek FETÖ'cülerden gelirken bir jüri üyesi daha festivalden ayrıldığını açıkladı.

Oyuncu Demet Akbağ gündemde olan olaylarla alakası olmadığını ifade ederek sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"Festivalde yer almayacağım"

Oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: