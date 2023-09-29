Altın Portakal Film Festivali'nden ayrılan jürilerin arasına Demet Akbağ da katıldı

Antalya Altın Portokal Film Festivali daha önceki yıllardaki siyasi propagandaların kürsüsü haline geldi.
Festival 60'ıncı yılında da yeni bir skandala imza atılarak FETÖ propagandası yapıldı.
Belgesel kategorisinde yer alan Kanun Hükmü filminin, FETÖ propagandası nedeniyle yarışmadan çıkarıldı.
Filmin yarışmadan çıkarılması festivaldeki jüri üyeleri ve 27 filmin yönetmen ve yapımcısını rahatsız etti.
Demet Akbağ festivalden ayrıldı
Festivaldeki 20 jüri üyesi, imzalı ortak açıklama yayınlayarak filmin yarışmaya geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurdu.
Jürinin bu kararına sosyal medyada en büyük destek FETÖ'cülerden gelirken bir jüri üyesi daha festivalden ayrıldığını açıkladı.
Oyuncu Demet Akbağ gündemde olan olaylarla alakası olmadığını ifade ederek sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
"Festivalde yer almayacağım"
Oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum.
Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılmaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım. Demet Akbağ