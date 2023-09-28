Altın Portakal Film Festivali'nden jürinin çekilmesi FETÖ'cüleri sevindirdi Altın Portakal'da yarışan Kanun Hükmü filmi FETÖ propagandası nedeniyle festivalde kriz çıkardı. Filme en büyük destek ise festivaldeki 20 jüri üyesinden geldi.

ensonhaber.com

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali, kamuoyunun gündemine oturdu.

Daha önceki yıllardaki ödül törenlerinde sık sık hükümeti hedef alan, siyasi propagandaların kürsüsü haline gelen festivale bu yıl damgasını vuran olay ise; belgesel kategorisinde yer alan Kanun Hükmü filminin FETÖ propagandası nedeniyle yarışmadan çıkarılması oldu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz gün festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmde yer alan bir kişi ile ilgili terör örgütü FETÖ'den yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı.

Ancak filmin yarışmadan çıkarılması festivaldeki jüri üyelerini rahatsız etti.



Festivaldeki 20 jüri üyesi imzalı ortak açıklama yayınlayarak filmin yarışmaya geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurdu.

Jürinin bu kararına sosyal medyada en büyük destek FETÖ'cülerden geldi.

20 jüri üyesi

Festivaldeki jüri üyeleri ise şu şekilde;

-Demet Akbağ

-Ayşegül Aldinç

-Onur Saylak

-Özcan Alper

-Mehmet Günsür

-Ali Aga

-Sema Kaygusuz

-Behiç Ak

-Zeynep Dadak

-Deniz Tortum

- Elif Refiğ

-Hazar Ergüçlü

-Paolo Bertolin

-Ali Ercivan

-Hakan Bıçakcı

-Anna Maria

-Ezel Akay

-Engin Palabıyık

-Senem Erdine

-Ahmet Gürata

Yönetmen ve yapımcılar da çekildi

Filme jüri üyelerinden sonra ise bir destek de festivaldeki yönetmen ve yapımcılardan geldi.

27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları şu paylaşımla duyurdu;

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları olarak aşağıda imzası bulunan bizler, ‘Kanun Hükmü’ filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. ‘Kanun Hükmü’ filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz

Yeniden yarışmaya alındı

Yaşanan bu gelişmeler sonrası film tekrardan yarışmaya dahil edildi.

Altın Portakal Film Festivali Komitesi, filmde yer alan kişi hakkında yargı sürecinin devam etmediğini belgelemesi üzerine filmi tekrardan yarışmaya aldığını duyurdu.

Kültür Bakanlığı'ndan rest

Bunun üzerine bir rest de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık festival komitesinin kararına tepki gösterip festivalden desteğini çektiğini duyurarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;