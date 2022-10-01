Altın Portakal Film Festivali jüri üyesi Aslı Özge, gezi davası sebebiyle tutuklu olan Çiğdem Mater'e mesaj gönderdi ve "Çiğdem Mater'in bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını umut ediyorum" dedi.

59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Aslı Özge'den Çiğdem Mater'e mesaj

Öte yandan film festivali, siyasi bir şov alanına döndü.

Festivalde konuşma yapan ve jüri üyesi olan senarist-yapımcı Aslı Özge, gezi davası nedeniyle tutuklu olan Çiğdem Mater'e mesaj gönderdi.

Altın Portakal'da Aslı Özge'den Çiğdem Mater'e mesaj VİDEO

"Çiğdem Mater'in özgürlüğüne kavuşmasını umut ediyorum"

Aslı Özge, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çekmediğiniz bir film yüzünden hapse girdiğiniz bu günlerin bir an evvel geçmesine, sinemacı dostumuz Çiğdem Mater'in bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını ve başrolünde iki kadın karakter olan, aşkı ve kaybı anlatan bu filmi yapabilmeyi umut ediyorum. Hatırlatmaktan vazgeçmiyoruz. Aşk aşktır. Gezi onurumuzdur. Teşekkürler."



