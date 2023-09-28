Altın Portakal'da FETÖ propagandası! Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildiğini açıkladı

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60. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir skandalla gündeme geldi.

Festivale, Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Kanun Hükmü’ filmi damga vurdu.

Filmde, KHK karşıtlığı propagandası yapıldı. Bu nedenle festivalden çıkarıldı.

Basında ve sosyal medyada jüri üyeleri kararı alan festival komitesine karşı çıktı ve görev almayacaklarını belirtti.

27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını bildirdi.

Dün yaşanan bu gelişmeler sonrasında festival yönetimi, bu sabah filmi tekrar seçkiye aldı.

Bakanlık festivalden çekildi

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalden çekildiğini açıkladı.

"Yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek veriliyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.



Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.



Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.