Altın rezervi nerede, ne kadar bulundu? Gübretaş altın madeni nerede?

Altın rezervi nerede, ne kadar bulundu? Gübretaş altın madeni nerede?

Doğalgaz müjdesinden sonra 3.5 milyon onsluk altın rezervi müjdesi de geldi. Gözler altının bulunduğu Gübretaş maden ocağına çevrildi. Peki Gübretaş maden ocağı nerede, ne kadar altın bulundu?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğininin müjdesini vermesinden sonra rezervin bulunduğu maden ocağı merak konusu oldu.

Peki Gübretaş maden ocağı nerede, ne kadar onsluk altın bulundu, ne zaman çıkarılacak, işte detaylar..

ALTIN NEREDE BULUNDU?

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında yapılan sondaj işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Fahrettin Poyraz, Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz" diye konuştu.

3,5 MİLYON TON ONSLUK ALTIN KAÇ LİRA YAPAR?

3,5 milyon ton altının bin 800 dolardan toplamda 6 milyar 300 milyon dolar ettiği belirtildi. Bunun da ortalama 46 milyar TL'ye denk geldiği ifade edildi.

Bulunan rezerve ilişkin konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplanması durumunda, hemen hemen 6 milyar dolarlık bir değerden bahsettiklerini vurgulayarak, bunun da 46 milyar Türk lirasına denk geldiğini belirtti.

Öte yandan Gübretaş hissesi altın rezervi keşfiyle beraber yüzde 10 seviyesinde artışla 51,6 Türk lirası seviyesine kadar yükseldi.

ALTIN EN ZAMAN ÇIKARILACAK?

Teknik hazırlıklar ve finansman çalışmalarının hızla devam ettiği bilgisini paylaşan Poyraz, 2 sene içinde ilk altını çıkartıp, Türk ekonomisinde değere dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.