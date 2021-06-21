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Altın yükselişte: 21 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın yükselişte: 21 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi altın fiyatları...