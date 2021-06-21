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    Altın yükselişte: 21 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 12:10
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    Altın yükselişte: 21 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya 500 liranın üstüne başladı.

    Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor.

    Yurt içi piyasalarda gram altının fiyatı 503 lira, çeyrek altının fiyatı 817 liradan alıcı buluyor.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

    HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.782,80

    Altın ONS satış: 1.783,12

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 503,47

    Gram altın satış: 503,55

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 817,00

    Çeyrek altın satış: 829,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.262,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.304,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.634,00

    Yarım altın satış: 1.659,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.294,47

    Tam altın satış: 3.336,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 458,18

    22 Ayar bilezik alış: 503,55

    Altın yükselişte: 21 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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