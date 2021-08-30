Altında dalgalanmalar sürüyor! Altın fiyatları 30 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altında dalgalanmalar sürüyor! Altın fiyatları 30 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 487 liradan, çeyrek altın ise 794 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

"Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

30 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ATA ALTIN

Alış: 3.214,00

Satış: 3.268,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.210,00

Satış: 3.258,00

GRAM ALTIN

Alış: 487,27

Satış: 487,62

ÇEYREK ALTIN

Alış: 794,00

Satış: 804,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.587,00

Satış: 1.607,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 440,68

Satış: 461,73

TAM ALTIN

Alış: 3.118,60

Satış: 3.180,07



