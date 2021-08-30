Euro
9.8583
0.03%
Dolar
8.3525
0.11%
Altın
487.05
-0.12%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
402.239
-1.07%
EXEN Coin
25.89
-1.37%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    • Altında dalgalanmalar sürüyor! Altın fiyatları 30 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altında dalgalanmalar sürüyor! Altın fiyatları 30 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altında dalgalanmalar sürüyor! Altın fiyatları 30 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 487 liradan, çeyrek altın ise 794 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    30 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ATA ALTIN

    Alış: 3.214,00

    Satış: 3.268,00

    CUMHURİYET ALTIN

    Alış: 3.210,00

    Satış: 3.258,00

    GRAM ALTIN

    Alış: 487,27

    Satış: 487,62

    ÇEYREK ALTIN

    Alış: 794,00

    Satış: 804,00

    YARIM ALTIN

    Alış: 1.587,00

    Satış: 1.607,00

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış: 440,68

    Satış: 461,73

    TAM ALTIN

    Alış: 3.118,60

    Satış: 3.180,07

    Altında dalgalanmalar sürüyor! Altın fiyatları 30 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir