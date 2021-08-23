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    • Altında ibre yukarı döndü! Altın fiyatları 23 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altında ibre yukarı döndü! Altın fiyatları 23 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 09:36
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    Altında ibre yukarı döndü! Altın fiyatları 23 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 490 liradan, çeyrek altın ise 797 liradan işlem görüyor. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    23 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 487

    SATIŞ: 490

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 780

    SATIŞ: 797

    ALTIN/ONS

    ALIŞ: 1.780,81

    SATIŞ: 1.781,42

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 487,74

    SATIŞ: 487,80

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.121,50

    SATIŞ: 3.180,46

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.555,87

    SATIŞ: 1.595,11

    ZİYNET ALTINI

    ALIŞ: 3.121,50

    SATIŞ: 3.180,46

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.231,00

    SATIŞ: 3.282,00

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 440,96

    SATIŞ: 462,02

    Altında ibre yukarı döndü! Altın fiyatları 23 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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