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- Altında ibre yukarı döndü! Altın fiyatları 23 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altında ibre yukarı döndü! Altın fiyatları 23 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 09:36
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 490 liradan, çeyrek altın ise 797 liradan işlem görüyor. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
"Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.
İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..
23 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487
SATIŞ: 490
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 780
SATIŞ: 797
ALTIN/ONS
ALIŞ: 1.780,81
SATIŞ: 1.781,42
SPOT ALTIN
ALIŞ: 487,74
SATIŞ: 487,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.121,50
SATIŞ: 3.180,46
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.555,87
SATIŞ: 1.595,11
ZİYNET ALTINI
ALIŞ: 3.121,50
SATIŞ: 3.180,46
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.231,00
SATIŞ: 3.282,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 440,96
SATIŞ: 462,02