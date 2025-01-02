Altında yeni dönem başladı: Limit 185 bin lira

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Altında yeni dönemin ilk günleri...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirilmişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin uygulanması için harekete geçti.

Kimlik ibrazı yeni yıl itibarıyla artık zorunlu.

185 BİN LİRANIN ÜSTÜ ZORUNLU OLACAK

Yeni dönemde 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı zorunlu olacak.

Birbiriyle bağlantılı işlemlerin de 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek.

KAMU SPOTLARI HAZIRLANACAK

Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak.