Altındağ'daki olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tespit edilen 99 şüphelinin 4'ü için tutuklama kararı çıktı. 27 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından sokaklarda karışıklık yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayların ardından soruşturma başlattı.

40 OLAY KAYITLARA GEÇTİ

Battalgazi Mahallesi'nde Yalçın'ın öldürülmesi ve Ali Yasin Güler'in yaralanmasından sonra bu bölgedeki Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine yönelik yasa dışı eylemlere ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Battalgazi Mahallesi'nde "hırsızlık", "mala zarar verme", "görevli memura mukavemet", "kasten basit yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarının tespit edildiği 40 olay kayıtlara geçti.

99 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Savcılık talimatıyla yapılan çalışmalar neticesinde, olaylara karıştığı tespit edilen 99 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 27'si ise konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 68'i de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bırakıldı.

Herhangi bir adli vakaya karışmayan ancak haklarında tedbir alınması gereken 42 kişi de Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 13. maddesi gereğince muhafaza altına alındı.

ALTINDAĞ'DA YAŞANAN OLAY

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 2 grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A "kasten adam öldürme" suçundan 11 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

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