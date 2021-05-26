Altınordu Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'e son bilet..

Altınordu Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'e son bilet..

Altınordu ile Altay, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, karşı karşıya geliyor. İki ekip de Süper Lig'e çıkmak için kıran kırana bir mücadele verecek.

Her iki takım için de kritik bir öneme sahip olan bu maç ile 2021-2022 sezonunun Süper Lig takımları da netleşmiş olacak.

Bu maçı kazandığı takdirde 50 yıl sonra Süper Lig'e çıkma heyecanını yaşayacak olan Altınordu, son 10 maçta sadece 3 kez mağlup olduğu Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Altınordu Altay maçı hakkında detaylı bilgiler...

ALTINORDU ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Altınordu Altay maçı, 26 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek.

İlk kez finalde rakip olan iki İzmir temsilcisinden birinin adını Süper Lig’e yazdıracağı maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

ALTINORDU ALTAY MUHTEMEL 11'LER

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Salih Kaya, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Recep Aydın

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Adrien Regattin, Andre Poko, Ziya Alkurt, Jasmin Scuk, Leandro Kappel, Marco Paixao