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    Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirtti.
    • AA
    • 02.05.2021 - 21:33
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 21:36
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    Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 15 Temmuz göndermeli bir paylaşım yaptı.

    Altun paylaşımında, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu ifade etti.

    "BİZ MİLLETİMİZLE, LİDERİMİZLE YÜRÜYORUZ"

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

    "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz."

    Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor VİDEO

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