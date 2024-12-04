Fahrettin Altun: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

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Dünyanın gözü Suriye'de yaşananlarda...

Türkiye ise bu süreçte hem masada hem de sahada kritik roller üstleniyor.

ALTUN GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Altun yaptığı paylaşımda Suriye'de devam eden çatışmaları ve askeri durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

SORUMLU YAYINCILIK UYARISI

Altun ayrıca, Suriye'deki gelişmeler üzerinden medyaya sorumlu yayıncılık uyarısında da bulundu.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Fahrettin Altun açıklamalarında şunları söyledi:

"Dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığı böylesine bir ortamda, medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askeri ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz.

Türkiye’nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmî açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirmesini temin edecek önemli unsurlardır. Bu kapsamda Türkiye’nin Suriye’nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır.

"TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİMAT EDİLMEMELİ"

Vatandaşlarımızın da medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini, doğru bilgi için resmî kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz."