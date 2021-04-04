Fahrettin Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin

Fahrettin Altun, bildiri yayınlayan emekli amirallere Twitter'dan "Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi." ifadeleriyle tepki gösterdi.

103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan çıkıp çıkamayacağına yönelik tartışmalar hakkındaki bildiri gündeme bomba gibi düştü.

Hükümet kanadından ise ilk açıklamama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, bildiri yayınlayan eski askerlere, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

15 Temmuz'da Türk halkının kahramanca duruşunu hatırlatan Altın, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

"NE HAKLA PARMAK SALLIYORSUNUZ"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Altun, "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek" dedi.