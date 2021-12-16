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    Amanos Dağları’nda, 180 kilogram patlayıcı bulundu

    Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Balcı operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda yapılan aramalar neticesinde, PKK'ya ait 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 14:15
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    Amanos Dağları’nda, 180 kilogram patlayıcı bulundu

    Osmaniye’de, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...

    Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Balcı operasyonu ile bölgede her nokta büyük bir titizlikle aranıyor.

    Operasyon kapsamında Jandarma Komutanlığı Komando Timleri, Amanos Dağları'nda arama faaliyetleri gerçekleştirildi.

    SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

    Timler bölgede bir sığınak tespit etti. Yapılan incelemelere neticesinde, terör örgütü PKK’ya ait 180 kilogram patlayıcı bulundu.

    İncelemenin ardından teröristlerin kullandığı sığınak ve patlayıcı imha edildi.

    Amanos Dağları’nda, 180 kilogram patlayıcı bulundu #1

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