- Haberler
- Gündem Haberleri
- Amanoslar'da Eren Kış-2 Operasyonu başladı
Amanoslar'da Eren Kış-2 Operasyonu başladı
Hatay’da, 718 perosnelin katılımıyla Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı.
- AA
- 11.11.2021 - 09:01
- Güncelleme : 11.11.2021 - 11:02
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor..
Hain teröristlere yönelik operasyonlarda peş peşe düğmeye basılıyor.
9 Kasım'da başlayan 'Eren Kış-1 Operasyonu'nun ardından bugün de 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başladı.
718 PERSONEL GÖREVDE
Hatay'daki operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin açıklama yaparak yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının başarıyla devam ettiğini vurguladı.
Amanoslar'da Eren Kış-2 Operasyonu başladı VİDEO
Eren Kış-2 Operasyonu başladı FOTO GALERİ