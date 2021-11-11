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    Amanoslar'da Eren Kış-2 Operasyonu başladı

    Amanoslar'da Eren Kış-2 Operasyonu başladı

    Hatay’da, 718 perosnelin katılımıyla Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı.
    • AA
    • 11.11.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 11:02
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    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor..

    Hain teröristlere yönelik operasyonlarda peş peşe düğmeye basılıyor.

    9 Kasım'da başlayan 'Eren Kış-1 Operasyonu'nun ardından bugün de 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başladı.

    718 PERSONEL GÖREVDE

    Hatay'daki operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev alıyor.

    İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin açıklama yaparak yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının başarıyla devam ettiğini vurguladı.

    Amanoslar'da Eren Kış-2 Operasyonu başladı VİDEO

    Eren Kış-2 Operasyonu başladı FOTO GALERİ

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #1

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #2

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #3

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #4

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #5

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #6

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #7

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #8

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #9

    Amanoslar da Eren Kış-2 Operasyonu başladı #10

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