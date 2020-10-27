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    Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

    Ele geçirilen paramotoru, 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a inen ve daha sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı bildirildi.
    • AA
    • 27.10.2020 - 10:56
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    Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün eylem hazırlığındaki iki teröristten biri kendini infilak ettirdi, diğeri ise kaçarken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    O teröristlerin paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a 2 kişilik gruplar halinde geldiği belirlendi.

    AMANOS KIRSALINDA BULUNDU

    Patlamanın ardından başlatılan incelemeler kapsamında güvenlik güçleri, Hatay'ın Amanoslar kırsalında bir paramotor buldu.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER KULLANDI

    "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen paramotorun, 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a inen ve daha sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı bildirildi.

    Amanoslar da terör örgütü PKK ya ait paramotor ele geçirildi #1

    Amanoslar da terör örgütü PKK ya ait paramotor ele geçirildi #2

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