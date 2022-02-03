Amanoslar'da yakalanan PKK’lıya hapis cezası verildi

Amanos Dağları'nda yakalanan HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Terör Arananlar Listesi gri kategorideki Savaşkod adlı Çelik’in avukatı ise, duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Çelik'in silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Çelik, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

9 YIL 7 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

1 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan da etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.