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- Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı
Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün yaklaşık 1.448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladı.” dedi.
- İHA
- 12.08.2020 - 10:41
- Güncelleme : 12.08.2020 - 10:41
Mehmetçik, tek bir terörist kalmaması için canla başla mücadelesini sürdürüyor.
Sınırda Pençe-Kaplan, Irak'ın kuzeyinde Zeytin Dalı derken iç güvenlik operasyonları kapsamında Yıldırım-5 operasyonuna da start verildi.
1448 PERSONEL KATILIYOR
Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, “Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı.” dedi.
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