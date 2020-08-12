Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün yaklaşık 1.448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladı.” dedi.

Mehmetçik, tek bir terörist kalmaması için canla başla mücadelesini sürdürüyor.

Sınırda Pençe-Kaplan, Irak'ın kuzeyinde Zeytin Dalı derken iç güvenlik operasyonları kapsamında Yıldırım-5 operasyonuna da start verildi.

1448 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, “Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı.” dedi.

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