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    Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

    Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün yaklaşık 1.448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladı.” dedi.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 10:41
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 10:41
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    Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

    Mehmetçik, tek bir terörist kalmaması için canla başla mücadelesini sürdürüyor.

    Sınırda Pençe-Kaplan, Irak'ın kuzeyinde Zeytin Dalı derken iç güvenlik operasyonları kapsamında  Yıldırım-5 operasyonuna da start verildi.

    1448 PERSONEL KATILIYOR

    Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, “Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı.” dedi.

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