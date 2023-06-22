Amasra'da bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

DHA

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi, koyları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede, ziyaretçilerin çoğunluğunu günübirlikçilerin oluşturduğu biliniyor.

Amasra'ya, günübirlik tatilciler ile birlikte bayramda 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor.

"Tedbirlerimizi alıp, hazırlıklarımızı tamamladık"

İlçedeki tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 9 günlük bayram tatili için yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyerek şunları söyledi:

Türkiye’de 1945’li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı şirin ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte 500 bine yakın turist bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız selin izleri tamamen silindi. Bayram tatili boyunca ilçemize gelecek olan turistlerimizin sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık.

Mavi bayraklı İnkumu'na büyük ilgi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: