Amasra'da oylar yeniden sayılacak Bartın İl Seçim Kurulu, Ak Parti'nin itirazı üzerine Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararını aldı.

İHA

31 Mart Yerel seçimlerinde tamamlanan oy sayım işleminde resmi olmayan rakamlara göre AK Parti belediye meclisi seçiminde 1531 oy alırken, Belediye Başkan adayı Ahmet Reis bin 700 oy aldı.

Aynı sonuçlara göre belediye meclisinde CHP’ye 1875 oy verilirken, Belediye Başkan Adayı Recai Çakır ise 1822 oy almıştı. Sonuçların ardından Belediye başkanlığı seçiminde 138 oy geçersiz sayılırken, Belediye Meclisi seçiminde ise 184 oy geçersiz sayıldı.

Oylar yeniden sayılacak

Sonuçların ardından AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyesi seçimlerinde geçersiz oyların fazlalığı ve tutarsızlığı gibi nedenlerden ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe seçim kurulu ise somut ve yeterli gerekçe olmaması nedeniyle itirazı reddederken, AK Parti bu kez itirazını İl Seçim Kurulu’na taşıdı.

İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alarak, ilçede bulunan sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi kararını aldı.

Karar, İlçe Seçim Kurulu'na iletilmesinin ardından sayıma başlanacak

Sandık Sonuç tutanakları Bartın Adliyesi’ne getirilerek, yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemenin ardından İl Seçim Kurulu toplanarak, oyların yeniden sayılması kararını aldı.

Kararın İlçe Seçim Kurulu'na iletilmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlanacağı belirtildi.

Öte yandan Amasra Adalet sarayı önünde nöbet tutmaya devam eden CHP'lilerden bazıları, bugün sabah saatlerinden Bartın Adliyesi'ne gelerek, İl seçim Kurulu kararını açıkladığı zamana kadar nöbet tutmaya başladı.

CHP oy sayım talebinin reddini istedi

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Mevcut Belediye başkanı ve CHP'li Belediye Başkan Adayı Recai Çakır, CHP Amasra İlçe Başkanı Ogün Basançelebi de Bartın Adliyesi'ne gelerek, İl Seçim Kurulu başkanı ve üyelerle görüştü.

Milletvekili Bankoğlu ve Başkan çakır, yaptığı açıklamalarda İl seçim Kurulu'nun bir an önce kararını vermesi isteyerek, bu kararın ise oy sayım talebinin reddi yönünde olacağını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)