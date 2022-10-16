Amasra’da patlama yaşanan maden ocağında üretime ara verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında işlemler bitinceye kadar kömür üretimine ara verildiğini bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında cuma günü patlama oldu...

Faciada 41 maden işçisi şehit düştü.

Patlama haberini alır almaz bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün incelemenin sürdüğü bölgeden önemli açıklamalar yaptı.

"Kömür üretimine ara veriyoruz"

Tesiste üretime ara verildiğini duyuran Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"41 kardeşimizin cesedini çıkardığımızı ifade etmiştim. Bugün itibarıyla teknik ekiplerimiz ocakta kısmi süren yangın ile mücadeleye devam ediyor. O alanı kontrol altına almak için kapatma kararı verildi.

Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için hasar tespit edilecek. Bu işlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz."

Fatih Dönmez: Amasra müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz VİDEO