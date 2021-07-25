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    Amasya aşı haritasında ‘mavi’ renkte

    Amasya, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer aldı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 21:12
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    Amasya aşı haritasında ‘mavi’ renkte

    Amasya, koronavirüs  tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi.

    Amasya bu oranla Türkiye’de mavi kategoride yer alan 6., Karadeniz bölgesinde de ilk il oldu.

    AMASYA VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI

    Amasya Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halka teşekkür edildi.

    “Sizlerin duyarlılığı ile uyguladığımız yerinde ve etkin yöntemlerle aşılamada %75.1'lik oranla 'Mavi' iller arasında yer aldık. Bundan sonraki nihai hedefimiz ise halkımızın, özellikle de gençlerimizin desteğiyle aşılamada %100'e ulaşmaktır” denildi.

    BAKAN KOCA PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

    Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise valiliğin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat edenlere yönelik hayata geçirdiği “Mola Sizden, Aşı ve Çay Bizden” kampanyası kapsamında aşılarını henüz yaptırmayan vatandaşları polis kontrol noktasında kurulan aşı noktasında aşı olmaya davet etti.

    Amasya aşı haritasında ‘mavi’ renkte #1

    Amasya aşı haritasında ‘mavi’ renkte #2

    Amasya aşı haritasında ‘mavi’ renkte #3

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