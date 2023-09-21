Amasya polisi, motosiklet denetimlerini kask dağıtarak gerçekleştirdi Trafik polisleri, kentte oluşturdukları uygulama noktasında motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kask dağıttı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

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AA

Yurt genelinde sürücülere yönelik denetimler yapılıyor.

Ekipler, vatandaşları kural ihlali yapmamaları yönünde uyarıyor.

Bir uyarı da motosiklet kullanıcılarına yapılıyor ve kask takmamaları durumunda ceza yazılıyor.

Son olarak Amasya'da bir uygulama gerçekleştirildi.

Bu kez ise alışılmışın dışında bir çalışma yapıldı.

Önce uyardılar sonra kask verdiler

Polisler tarafından, ölümlü ve yaralanmalı kazaların en çok motosikletlerde yaşanması üzerine "Kaskınla yol ver hayata" sloganıyla Yavuz Selim Meydanı'nda motosiklet sürücüleri broşür ile bilgilendirildi.

Kasksız motosiklet sürücülerine ise önce uyarı yapıldı sonra kask verildi. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da denetimleri yerinde inceledi.

"Kask hayattır"

Emniyet Müdürlüğünden kask alan motosiklet sürücüsü Bircan Varlı, "Bugün burada Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu etkinlik için teşekkür ediyorum. Burada yolda geçerken kasksız olduğum için trafik polisi ceza yazmadı ve bize kask verdiler, çok teşekkürler Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne. Trafik kurallarına uyulmasını istedi ve kask hayattır." dedi.

"Emniyet müdürlerimiz ceza kesmedi"

Diğer motosiklet sürücüsü Murat Canikli ise "Sağ olsun bugün emniyet müdürlerimiz ceza kesmedi. Bize kask hediye etti. Bu organizasyon için Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Kask hayattır." ifadelerini kullandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün trafik denetimlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)