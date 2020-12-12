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- Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 12.12.2020 - 18:49
Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
345 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülecek 345 şişe sahte içki ele geçirildi.
Ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.