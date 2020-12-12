Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
145.013
1.95%
EXEN Coin
10.64
-1.11%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 18:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

    Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    345 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülecek 345 şişe sahte içki ele geçirildi.

    Ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

    Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı #1

    Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir