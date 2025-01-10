Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada Amasya Valisi Mehmet Bakan, gazetecilerle bir araya gelerek ilin genel güvenlik ve asayiş faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunum sırasında trafik denetimlerinin önemine dikkat çeken Vali Bakan, alkollü araç kullanımının doğurduğu trajik sonuçlara vurgu yaptı.

Trafik denetimlerimizin amacı ne sizden para kazanmak ne de sizi korkutmak. Buradaki asıl hedefimiz, vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak. 2024 yılında alkollü araç kullanımı nedeniyle 7 vatandaşımızı kaybettik. Oysa bu insanlar, bulundukları yerden bir taksiyle eve dönmeyi tercih etselerdi, bugün çocukları yetim, eşleri dul kalmazdı

Bakan, taksi kullanımını teşvik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"TAKSİYE BİNMEK YALNIZCA 200 LİRA"

Gece bir mekandan çıkıp şehrin diğer ucuna gitmek için taksiye binmek yalnızca 200 lira. Bu kadar basit bir seçim, hayatları kurtarabilir. Kimse ne içtiğinizle ilgilenmiyor. Ama bu şehirde hiçbir vatandaşımızın alkollü araç kullanarak çocuklarını yetim bırakmasını istemiyoruz. Trafik denetimlerimizin temel felsefesi bu. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz.

ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DENETİMLER

Sunumunda ayrıca güvenlik güçlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına da değinen Vali Bakan, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti:

Aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Daha dün, Taşova’da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ekiplerimiz tarafından çekyatın altında yakalandı.

Toplantıya; Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de katılarak yürütülen faaliyetlerle ilgili destekleyici bilgiler paylaştı.

Vali Bakan’ın açıklamaları, trafik güvenliği ve suçla mücadele konularında Amasya’nın kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.