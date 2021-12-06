Türkiye'de en fazla hafız yetiştirilen şehir olan Amasya'da, 500 hafıza icazet programı yapıldı.

Şehzadeler şehri Amasya, Türkiye'de nüfusa göre en fazla hafız yetiştiren şehir durumunda.

Kentte, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip eğitimlerini başarıyla tamamlayan 500 hafız için icazet programı düzenlendi.

Hafızların tekbirlerle salona girdiği program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İCAZET BELGELERİ TESLİM EDİLDİ

Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptırdığı dua sonrasında icazet belgelerini alan genç hafızlar, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkürlerini iletti.

"EN FAZLA HAFIZ YETİŞTİREN İL OLMANIN ŞEREFİNİ YAŞIYORUZ"

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Nüfusuna göre Türkiye’de en fazla hafız yetiştiren il olmanın şerefini yaşıyoruz. Hafızlarımız içerisinde birer dünya ve Türkiye birincimiz, yüksek derece elde eden çok sayıda hafızlarımız var.” şeklinde konuştu.

Amasya'da 500 hafıza icazet programı düzenlendi VİDEO



"KIYAMETE KADAR SÜRECEK KADİM GELENEĞİMİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, “Hafızlık müessesesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilk vahiy ile muhatap oluşuyla beraber başlayıp kıyamete kadar sürecek kadim bir geleneğimizdir.” ifadelerini kullandı.





‘Hafızlar diyarı’ Amasyalılara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamlarını iletip “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” hadisini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin de “Diyanet İşleri Başkanlığımız 4-6 yaşından tutun da ölünceye kadar kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına herkese Kur’an kurslarımızla ve camilerimizde Kur’an öğretiyor.” şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH ÖMÜRLERİ BOYUNCA KUR'AN OKUYACAKLAR"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “Hafız kardeşlerimiz rahmet ve bereketin hanelerimizde, şehirlerimizde, ülkemizde ve tüm İslam coğrafyasında eksik olmaması için inşallah ömürleri boyunca Kur’an-ı Kerim okuyacaklar, nice hafızların da yetişmesine vesile olacaklar.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, çok sayıda kişinin izlediği Amasya Kapalı Spor Salonu'ndaki programa katılan AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hafızları tebrik etti.