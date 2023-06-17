Amasya'da babası ve amcasıyla aynı okulda TYT'ye girdi Üniversite öğrencisi adayı Mehmet Arslan, amcası ve babası ile birlikte sınava girdi. Baba, "çocuklarımızla beraber okuyoruz. Okumanın yaşı yok" dedi.

DHA

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı.

Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okulların önüne geldi.

Amcası ve babası ile sınava girdi

Mehmet Arslan, babası Şaban Arslan ve amcası Recep Arslan ile birlikte Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girdi.

"Çocuklarımızla beraber okuyoruz"

Şaban Arslan, "Bugün aile olarak üniversite sınavına giriyoruz. Çocuklarımızla beraber biz de okuyoruz, okumanın yaşı yok. Çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Kızım da başka bir okulda sınava giriyor. 2 yıllık bir üniversite tutturmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Arslan, "Sınavım inşallah güzel geçer, çok heyecanlıyım. Ailemle beraber hep beraber sınava giriyoruz, inşallah kazanırız" dedi.

"Yeğenlerim ve kardeşim gibi sınava giriyorum"

Recep Arslan ise, "Ben de yeğenlerim ve kardeşim gibi üniversite sınavına giriyorum. İnşallah 2 yıllık 1 yeri tuttururum. Tarımla ilgilendiğim için tarım bölümünü kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.