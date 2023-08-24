Amasya'da doğum yapan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi

DHA
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde M.A., bugün sezaryenle doğum yaptı.
Ameliyat sonrası akciğerinde problem tespit edilip, Samsun'a sevkine karar verilen M.A. için ambulans helikopter istendi.
Helikopter stadyuma indi
Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadyumu'na indi.
M.A., sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşınıp, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.
Bebeğin durumu iyi
Bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.