Amasya'da fabrika inşaatında göçük

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sonrası göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde ETAŞ Et Entegre Tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada beton dökümü sırasında meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada ahşap iskele çöktü.

4 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İnşaatta çalışan 4 işçi göçük altında kaldı. Suluova ve Amasya İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.