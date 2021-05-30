Alpaslan köyünde heyelana denk gelen bir vatandaş, cep telefonuyla olayı görüntüledi.

Amasya’da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelan yaşandı.

Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelanı getirdi.

HEYELANI KAYDA ALDI

O an ise tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı da kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.

Amasya'da heyelan VİDEO