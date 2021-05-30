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Amasya'da heyelan
Alpaslan köyünde heyelana denk gelen bir vatandaş, cep telefonuyla olayı görüntüledi.
- İHA
- 30.05.2021 - 17:16
- Güncelleme : 30.05.2021 - 17:25
Amasya’da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelan yaşandı.
Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelanı getirdi.
HEYELANI KAYDA ALDI
O an ise tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı da kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.