Amasya'da maratoncu berber

Atletizme merak salan berber, merdivenlerde koşular yapıp 6 ayda 25 kilo verdi. Katıldığı iki maraton koşusundan sonra şimdi tüm yarışlarda ter dökmeyi hedefliyor.

Amasya'da 6 ay öncesinde atletizme ilgi duyması üzerine kentte bu sporla ilgilenen sporcularla tanışan evli ve 3 çocuk babası Tümer Keleş, müşterilerini de aksatmamak için ısınma hareketlerini berber salonunda, koşuları ise karşı apartmanın merdivenlerinde yapıyor.

"MERDİVENLERDE KOŞARAK BAŞLADIM"

Antrenmanların sonucu olarak 105 kilodan 80 kiloya düştüğünü ve koşmayı çok sevdiğini belirten Tümer Keleş, "Bu aralar işlerimiz yoğun değil. Ben de boş durmayı kendimi spora adadım. Merdivenlerde koşarak başladım. İlerletince de heyecan olması için maratonlara katılmaya karar verdim" dedi.

HEDEFİ 42 KİLOMETRE MARATON KOŞUSU

Sponsor bulup katıldığı 43. İstanbul Maratonu'nda 15 kilometrede 818’nci olup, Mersin Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda da 21 kilometre koşup, kendi yaş kategorisinde 15’ncilik elde eden Keleş, destek olunması halinde yeni hedefinin 42 kilometrelik tam maraton koşusunda koşup berberleri ve Amasya’yı temsil etmek olduğunu söyledi.

Müşterisi Ömer Uğur da merdivenlerde koşarken karşılaşınca şaşırdığı Keleş’i azmi dolayısıyla kutladı.