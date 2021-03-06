Amasya'da muhtar köyünü karantinaya aldı

Amasya'da artan korona virüs vakalarına karşı Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Muhtar, köye girenlerin ateşini ölçüyor.

Amasya il geneli son zamanlarda “çok yüksek riskli” il olarak kırmızı renkte olması sebebiyle il ve ilçe genelinde çok ciddi önlemler alındı.

KÖYE GİRİŞLERİ KAPATTI

Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy genelinde ev ziyaretlerini ve toplu oturmayı yasaklarken köye girişleri de kapattı.

Dubalarla yolu kapatan Öz, köy girişinde ateş ölçümü yapıp gelenlere geliş nedenini soruyor.

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KONTROLLÜ GİRİŞ ÇIKIŞ SAĞLIYORUZ

Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sayın Valimizin genelgesiyle 14 gün gönüllü evde kalma karantinasını istekli olarak şu anda onu uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah halkımız da buna uyar. Bu musibeti başımızdan def ederiz Allah’ın izniyle. Sayın Valimizin 14 gün gönüllü evde kalma çağrısını destekliyoruz. Bu amaçla biz de köyümüzde uygulamayı sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda köyün girişinde arkadaşımız, köy girişinde bizim turistik tesislerimiz olduğu için köy içinde şifalı su bulunduğu için dışardan gelenimiz çok oluyor. Bu misafirlerin ateşlerin ölçerek kontrollü bir şekilde girişlerini çıkışların sağlamaya çalışıyoruz. Umarım hep birlikte devlet büyüklerimizin bize verilen talimatlarıyla bu musibeti Allah’ın izniyle başımızdan atarız. Evlere gitme, misafirlikleri tamamen yasakladık. Köy içinde toplu halde gezme yasak. Bakkallarda ve marketlerde, manavlarda alışverişlerde eldiven, maske mecburi. Hijyen mecburi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.