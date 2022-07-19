Amasya'da ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

Aşırı sıcak havanın oluşturabileceği orman yangınlarını önlemek adına, Valilik tarafından vatandaşların ormana girmesi, piknik ve yürüyüş yapması 05.07.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında yasaklandı.

Amasya kavruluyor...

Havaların aşırı sıcak seyri nedeniyle gereken önlemler alınmaya başlandı.

Bu nedenle, Amasyalı vatandaşların yoğun olarak piknik amaçlı kullandığı ormanların da risk altında olduğu belirlendi.

Son dönemlerde farklı bölgelerde yaşanan orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla, Amasya'da ormanlık alanlara giriş-çıkışların Ekim ayı sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

Ormanlardaki yangın riskinin ortadan kaldırılması amacıyla Amasya İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şu ifadelerle aktarıldı;

"Piknik yapmak yasaklanmıştır"

“05.07.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire, alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır.





Anız ve bahçe atıklarının yakılmasına izin verilmeyecek

İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır. İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31.10.2022 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19:00’dan sonra müsaade edilmeyecektir.

"Düğünlerde havai fişek, silah, dilek balonu kullanılmayacak"

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

"Uymayanlara adli ve idari işlem..."

Yukardaki hususlara riayet etmeyenler hakkında ilgi mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimler yapılarak, tespit edilen aykırılıklara ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler uygulanacaktır.”