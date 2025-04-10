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Amasya'da şüpheli araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

Amasya'da şüpheli araçta 6 kaçak göçmen yakalandı Kentte göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 1'i bagajda olmak üzere 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.