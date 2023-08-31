Amasya'da tır dorsesinde yurda girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı Uygulama noktasına takılan tır sürücüsünden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları aramada aracın dorsesinde yasa dışı şekillerde yurda girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmeni tespit etti.

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İHA

Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri hem yasa dışı yollarla ülkeye girenleri tespit ediyor hem de bu organizasyonu yapan kaçakçıları yakalıyor.

Tespit edilen göçmenlerin ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Son olarak Amasya'da kaçak göçmen hareketliliği yaşandı.

Tırın dorsesinden 38 kaçak göçmen çıktı

Polis uygulama noktasında durdurulan tır sürücüsünün hareketlerinden şüphelenildi.

Bunun üzerine ekipler araçta arama yaptı. Polisler, tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

5'i kaçmaya çalıştı

Amasya Emniyet Müdürlüğüne doğru götürülen tırdaki göçmenlerden 5’i dorseyi kesip yola atladı.

Kaçmaya çalışan göçmenleri yakalamak için ekipler sevk edildi. Drone'ların da kullanıldığı operasyonda 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

İşlemler devam ediyor

Tır şoförü H.A. ile düzensiz göçmenler Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kentte bir ay önce durdurulan bir tırın dorsesinde de 70 göçmen yakalanmıştı.