Amasya'da tüm imkanlarını depremzedeler için kullandı! Kendine gelen yardımları verdi Asrın felaketinde elinden geleni yapmak isteyen yaşlı kadın, sobasını gönderdiği depremzedelere son olarak da kendisine gelen yardımları gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ay geçti.

Yıkıcı depremlerden sonra yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Deprem felaketinden sonra tek yürek olan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde seferberlik devam ediyor.

Amasya’nın Göynücek ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Sultan Davulcu, takdir edildi.

"Karaciğerim, yavrularım, size sobamı gönderiyorum"

Damlaçimen köyünde yaşayan Davulcu'nun depremzedelere soba göndermesi ve depremzedelere "Karaciğerim, yavrularım, size sobamı gönderiyorum." diye seslenmesi sosyal medyada ilgi görmüştü.

AFAD'a teslim etti

Beş çocuk, 20 torun sahibi Davulcu’nun sobasının yanı sıra yastık ve yorgan da gönderdiği yardımları, yakınları tarafından AFAD yetkililerine teslim edilmişti.

Gelen yardımları da gönderdi

Sosyal medyadan Davulcu'nun görüntülerini gören yardımseverler, Davulcu'ya ev eşyaları gönderdi.

Davulcu, kendisine gelen eşyaları da el sürmeden depremzedelere gönderdi.

"Hiçbir ihtiyacının olmadığını söyledi"

Engelli eşi ile yaşayan Davulcu'yu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen şöyle konuştu: