Amasya'da yangın çıkan 2 katlı ev küle döndü

AA
Amasya'da Sepetli köyünde Osman Eraslan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Köylüler alevlere müdahale etti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Taşova Kaymakamı Salih Kartal, bölgeye gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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