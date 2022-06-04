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    Amasya'daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı

    'Alev avcıları' adlı ilk müdahale ekiplerinin yarışmasına katılan 4 bine yakın gönüllü, yangınla mücadelede göreve hazır hale getirildi.
    • 04.06.2022 - 11:18
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    Amasya'daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı

    Karadeniz ormanlarını yangınlardan koruyan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 'alev avcıları' adlı ilk müdahale ekipleri, en donanımlı ve hızlı olmak için kıyasıya yarıştı.

    Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Amasya, Samsun, Tokat ile Çorum il ve ilçelerinden 14 yangın ilk müdahale ekibi katıldı.

    Kıyasıya yarıştılar

    Ekipler araçtan çıkıp hızla koşarak 200 metre ileriye hortum açtı. Hortumların birbirine eklenmesinden sonra önce su ardından köpük püskürtmeyi istenilen şekilde gerçekleştirmeye çalıştı.

    Amasya'daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı

    Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci oldu

    Söndürmenin tamamlanmasıyla toplanan hortumlar araçlara yüklendi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinciliği kazandı.

    Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu. Yarışlara katılan tüm personel, yeşil vatanın korunmasında şehit olan meslektaşları için de birlikte dua etti.

    "4 bine yakın yangın gönüllümüz oldu"

    Orman yangınlarıyla mücadelede daha etkin olmak amacıyla 2 aydır gerçekleştirdikleri iş başı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlarken yangınlarla mücadeleye gönüllü destek olmak isteyen kişilere de kapılarını açtıklarını anlatan Bölge Müdürü Oflu, "Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde şu an 4 bine yakın yangın gönüllüsü kaydı yapılmış ve eğitimleri devam etmektedir." diye konuştu.

    İHA'nın haberine göre; çıkan orman yangınlarına müdahalede edindikleri tecrübelere vurgu yapan Halil Oflu, "Yangına ne kadar erken müdahale edersek önleyici tedbirler almamız da o kadar hızlı olmaktadır" şeklinde konuştu.

    Amasya daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı #1

    Yangınla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri artırılacak

    Orman yangınlarının çıkış nedenlerinin yüzde 90’a yakın oranda insan kaynaklı olduğuna değinen Oflu, bu amaçla yaz döneminde bilinçlendirme faaliyetlerini de artırarak sürdüreceklerini söyledi.

    Amasya Orman Bölge Müdürlüğü parkında 26 arozöz, 10 su ikmal aracı, 108 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 11 greyder, 11 ekskavatör, 4 treyler, 217 adet su tankı bulunuyor.

    15 gözetleme kulesi ve 46 yangın havuzu

    Köy muhtarlarına teslim edilen su tanklarıyla yangın esnasında ulaşılması daha güç olan uzak köylerdeki yangınlara daha hızlı ulaşarak mücadele ediliyor. Ayrıca kritik alanlarda yangınla mücadelede için faal 15 gözetleme kulesi ve 46 yangın havuzu mevcut.

    Amasya daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı #2

    Amasya daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı #3

    Amasya daki yangın söndürme ekipleri kıyasıya yarıştı #4


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